La ville de Décines-Charpieu lance un projet d'éco pâturage en plein dans son centre-ville.

Quatre moutons ont été installés ce jeudi 23 juin en plein centre-ville de Décines-Charpieu, dans la Métropole de Lyon. La ville de Décines-Charpieu lance un projet d'éco pâturage à deux pas de la mairie. Depuis ce jeudi 23 juin, ce sont 4 moutons du Cameroun qui peuvent gambader dans un espace boisé de près de 4000m2.

Ce projet est notamment pour la ville de Décines l'occasion de "renouer avec une véritable pratique ancestrale vertueuse associant une approche respectueuse de l’animal et de l’environnement", ainsi que de "défendre la pédagogie et la possibilité découverte de ces animaux et de leur environnement", selon la ville de Décines.

"On souhaite préserver la nature en ville et faire en sorte de désimperméabiliser au maximum nos sols", souffle la maire de la commune, Laurence Fautra.

Des moutons du Cameroun, une espère hyper sauvage

Trois béliers et une brebis ont ainsi été installés sur le terrain Champollion par Christian Payet, éleveur d'ovins de la commune de Décines Charpieu. "Ce sont 4 moutons du Cameroun, c'est une espèce hyper sauvage qui ne se laisse pas approcher facilement", souligne l'éleveur.

Le terrain de 4000m2 a été barriéré, pour la totale sécurité des moutons. Un abri a été construit également, à l'intérieur du terrain. Les moutons sont installés sur ce terrain pour "deux ans", dixit la ville de Décines. "Le terrain appartient à la Métropole. On a un accord avec la Métropole pour utiliser ce terrain pour le flécher sur de l'éco patûrage.