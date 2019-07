Près de Grenoble : surpris en plein cambriolage, il tue une vieille dame

Un cambrioleur, surpris en pleine action, aurait étranglé Denise J., 93 ans, ce jeudi 25 juillet à La Tronche, près de Grenoble, avant d'utiliser son chéquier. L'homme, interpellé ce lundi, a reconnu avoir tué la vieille dame.

La famille de Denise J., une Iséroise de 93 ans, n'avait plus de nouvelles. Ce jeudi 25 juillet, un proche décide de lui rendre visite, et trouve devant sa porte un mot annonçant qu'elle a subitement décidé de partir en vacances pendant trois semaines. Inquiet, il décide de prévenir la police. Sitôt entrées au domicile de la vieille dame à La Tronche, les forces de l'ordre découvrent son corps. D'après l'autopsie, la nonagénaire aurait été étranglée chez elle.

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a annoncé au Dauphiné Libéré qu'un suspect avait été placé en garde-à-vue ce lundi soir. L'homme de 57 ans, déjà connu des services de police, avait été aperçu dans le quartier et s'était servi du chéquier de la victime les jours suivant la découverte de son corps. Le quinquagénaire a reconnu avoir tué la vieille dame. Le scénario envisagé est que l'homme aurait été surpris en plein cambriolage par Denise J. et l'aurait donc étranglée. Le procureur de Grenoble a annoncé ce mardi que le suspect sera présenté prochainement au juge d'instruction « en vue d’une mise en examen pour meurtre sur personne vulnérable, vols, falsification de chèques et usage ».