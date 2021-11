Près de 350 gilets jaunes descendent dans les rues de Lyon pour les trois ans du mouvement 

Trois ans après la genèse du mouvement, en novembre 2018, les gilets jaunes de Lyon n’ont pas abdiqué. Pour leur anniversaire ils étaient plusieurs centaines à s’être réunis devant le palais des 24 colonnes pour défiler dans les rues de Lyon.

Vestes jaunes sur le dos, près de 350 personnes, selon la préfecture du Rhône, se sont réunies samedi 20 novembre, sur les coups de 14 heures, devant le palais de justice du 5e arrondissement pour entamer une marche d’anniversaire du mouvement des gilets jaunes. Trois ans après le début de la contestation populaire, lancée suite à une hausse du prix des carburants, les gilets jaunes de Lyon sont toujours là.

Ils n’ont jamais vraiment cessé d’occuper le terrain, montrant de ci et là leur veste fluorescente dans les différentes mobilisations des derniers mois, contre le pass sanitaire, contre la loi sécurité globale ou encore contre la loi séparatisme. Toutefois, la mobilisation n’a jamais retrouvé l’ampleur de la première année du mouvement.

"158e acte"

Lors du "158e acte" qui se déroulait samedi après-midi, les gilets jaunes de Lyon et ses environs ont donc rappelé leur lutte contre un système qu’ils disent "combattre depuis trois ans" et "qui détruit la planète, qui démantèle les services publics, qui attaque les droits des travailleurs, qui ponctionne allocations chômage et pensions, qui militarise sa police, qui maintient la discrimination et les inégalités hommes/femmes".

À quelques mois de la présidentielle, selon eux, "ce quinquennat aura prouvé que la Ve République et le libéralisme débridé qui l’accompagne sont en fin de vie". Le mouvement des gilets jaunes lyonnais n’est donc pas éteint, mais "la révolte" voulue par les organisateurs de la manifestation de samedi est encore loin des marches de contestation organisées en 2018-2019.