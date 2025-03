Lyon : pourquoi Jean-Michel Aulas rencontre Gabriel Attal ce jeudi

Jean-Michel Aulas rencontre ce jeudi le patron de Renaissance, Gabriel Attal, en vue d'une éventuelle investiture pour les élections municipales 2026.

L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas poursuit ses consultations et ses réflexions en vue d'une éventuelle candidature aux élections municipales 2026 à Lyon. Quelques jours après la diffusion d'un sondage qu'il a commandé à Cluster 17, le plaçant en deuxième position des intentions de vote, l'ex-président de l'OL rencontre ce jeudi l'ancien Premier ministre et patron de Renaissance, Gabriel Attal indique Sarah Peillon, présidente de Renaissance Rhône.

"Il fait partie des pistes sérieuses d'incarnation"

"Nous observons avec beaucoup d'attention et d'intérêt sa décision car sa candidature serait intéressante et compatible avec la vision que nous avons du territoire", explique-t-elle à Lyon Capitale. L'ancien président de l'Olympique lyonnais pourrait en effet être intéressé par une investiture du parti présidentiel s'il se lançait effectivement dans la course à la mairie de Lyon. Une chose est sûre, à droite une investiture de JMA n'est pas une option. "On a notre candidat, il n'y a pas de sujet" indique-t-on chez LR, malgré des contacts très réguliers avec le chef d'entreprise.

"Il fait partie des pistes sérieuses d'incarnation, dans un rassemblement large", estime de son côté Sarah Peillon. "Il peut parler à des catégories de population que les partis traditionnels n'arrivent plus à toucher" poursuit-elle, tout en rappelant qu'il faudra discuter programme.

