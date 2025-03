Les révélations du Monde sur l'usage de l'intelligence artificielle dans plusieurs événements de running en France concernent notamment la célèbre SaintéLyon.

Dans une enquête publiée mercredi 19 mars, Le Monde affirme qu'un système de reconnaissance faciale a été utilisé dans des dizaines d'événements publics en France, dont une grande majorité des courses à pied. Cet usage de l'intelligence artificielle aurait notamment été fait par PhotoRunning, l'une des principales entreprises de photographie dans ce secteur.

Il permet de faire gagner du temps aux photographes : plutôt que d'associer le numéro de dossard du coureur à chaque photographie, l'IA s'en charge. Ensuite, le participant se soumet à la reconnaissance faciale et toutes ses photos sont regroupées. Seulement, cet usage est interdit par le règlement général sur la protection des données (RGPD), sauf en cas de consentement des personnes.

Pourtant, aucun règlement des 48 événements repérés par nos confrères, dont fait notamment partie la SaintéLyon, n'évoque l'utilisation de cette technologique.

Des photos de la SaintéGones récupérées

Selon Le Monde, plus de 320 000 personnes sont "susceptibles d'avoir été soumises à la reconnaissance faciale". Parmi eux, des coureurs mais aussi des membres du public de tous âges présents dans le champ des photographes. "Le selfie n’est pas conservé et les vecteurs faciaux [le gabarit numérique des visages qui permet de les comparer] sont supprimés après trente jours", se justifie PhotoRunning auprès de nos confrères.

Ces derniers sont néanmoins parvenus à récupérer par reconnaissance faciale les photos des participants à la SaintéGones, qui se déroule en marge de la célèbre SaintéLyon (20 000 coureurs sur la totalité des parcours en 2024) et dont les plus jeunes participants étaient âgés de 6 ans. Point sur lequel organisateurs de la course et PhotoRunning n'ont pas réagi.

L'entreprise affirme pourtant que les coureurs ne peuvent retrouver que leurs propres photos sur la plateforme en ligne. Une plainte a été déposée auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

