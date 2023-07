Pourquoi des portes palières seront installées sur le métro A d’ici 2035 ? 

La rénovation et l’automatisation de la ligne A du métro d’ici 2035 s’accompagnera de l’installation de portes palières en bordure de quai. Un dispositif de sécurité chiffré à 75 millions d’euros.

Dans le cadre du vaste projet de modernisation de la ligne A du métro, qui comprend, d’ici 2025 une rénovation des rames et de trois stations, puis en 2035 l’automatisation de la ligne et l’achat de 20 nouvelles rames, des portes palières seront installées le long des quais. Une première à Lyon alors que la ligne D, automatisée en 1991, et la ligne B, dont l’automatisation a été réalisée en 2022, ne disposent pas de ce type d’équipement.

"Une part non négligeable des arrêts d’exploitation est liée à des intrusions volontaires sur les voies, qui entraînent des coupures de courant sur la ligne" Vincent Monot, élu du Sytral

Si le Sytral a décidé de recourir à ce dispositif, dont l’installation doit coûter 75 millions d’euros à l’autorité organisatrice des transports en commun, c’est avant tout pour fiabiliser la ligne. Sur la ligne A, "une part non négligeable des arrêts d’exploitation est liée à des intrusions volontaires sur les voies, qui entraînent des coupures de courant sur la ligne. Comme le 21 et le 22 juin, où la ligne B a été arrêtée pendant près de 2 heures suite une intrusion au niveau de la station Jean Macé", justifie Vincent Monot, élu au sein de Sytral Mobilités, en charge de la Transition énergétique du patrimoine et de la pollution de l’air.

50% des intrusions enregistrées sur le métro A

D’après les chiffres avancés par Sytral Mobilités, à elle seule la ligne A concentre 50% des intrusions en tunnel sur le réseau TCL. Ce qui "coûte très cher en termes d’exploitation et de service aux usagers", appuie Jean-Charles Kohlhaas, le vice-président du Sytral, alors qu’à chaque arrêt des équipes techniques doivent inspecter les tunnels avant de relancer l’alimentation électrique et de faire repartir les rames de métro. L’installation de ces portes palières permettrait également de limiter les "problèmes de sécurité plus grave pour des usagers qui peuvent tomber sur les voies", ajoute Vincent Monot. D’après l’élu écologiste, chaque année, "une petite trentaine d’accidents", "pas tous aussi grave", sont ainsi enregistrés dans le métro lyonnais.

À ce stade, les portes palières se présentent donc comme "l’option privilégiée pour empêcher les suicides, mais aussi éviter que des objets ne tombent sur les voies", fait valoir Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon. Reste désormais à réaliser les études de faisabilité sur la ligne A, notamment au niveau de certaines stations, comme Massena ou Ampère, où l’étroitesse des quais pourrait rendre l’installation d’un tel dispositif plus complexe.

Après 2035 et si "la faisabilité technique est montrée sur la ligne A", le déploiement de portes palières sur les lignes B, et D pourrait être envisagé.