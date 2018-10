Pour Bison Futé, la circulation sera fluide à Lyon du 26 et 28 octobre

Pas de perturbation majeure à prévoir pour ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint. À Lyon, il faudra néanmoins éviter le secteur de la Halle Tony Garnier.

La circulation devrait être fluide en France pour ce deuxième week-end des vacances de Toussaint. Selon Bison Futé, tous les voyants sont au vert, vendredi, samedi et dimanche, dans le sens des départs comme arrivées. Par ailleurs, seule l'Île-de-France sera classée Orange vendredi et dimanche. Bison Futé conseille également d'éviter les agglomérations vendredi de 16h à 20h et dimanche de 17h à 19h. Par ailleurs, à Lyon, Onlymoov conseille aux automobilistes d'éviter le quartier de la Halle Tony Garnier ce week-end où se tiendra Salon des Vignerons indépendants jusqu'à dimanche. Onlymoov invite les usagers à se reporter sur le tram T1.