Après les orages et les épisodes pluvieux de ces dernières heures, le taux de pollution est faible et la qualité de l'air est moyenne à Lyon ce jeudi 9 juin. Le retour du beau temps devrait toutefois favoriser la concentration des polluants dans les prochains jours.

Le soleil et le temps frais venant tout juste de faire leur retour après les orages, la pollution ne devrait pas se dégrader à Lyon ce jeudi 9 juin. Les taux de polluants dans l'air sont globalement faibles entre Rhône et Saône et, en conséquence, la qualité de l'air est globalement moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes et dans la capitale des Gaules

"Jeudi 9 juin, le temps devrait rester mitigé et toujours assez frais, sous un fort vent de nord très dispersif. Les teneurs en ozone devraient peu évoluer et une qualité de l’air moyenne devrait se maintenir sur toute la région", explique le laboratoire Atmo.

Quelle qualité de l'air vendredi ?

Vendredi 10 juin, le soleil devrait un peu plus marquer son retour et les températures augmenteront sensiblement. La formation de l’ozone devrait être favorisée et la qualité de l’air devrait progressivement se dégrader.