Après la faible mobilisation des personnels hospitaliers mardi pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs, lors d’un appel à manifester national, un nouveau rassemblement est organisé à Lyon ce jeudi, devant l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, dans le 8e arrondissement.

Soignants et salariés des hôpitaux étaient appelés par les syndicats, mardi 7 juin, à manifester pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs, à la veille des élections législatives. Le mouvement avait finalement été peu suivi, notamment à Lyon où "un convoi de la santé et de l'action sociale" avait été mis sur pied par la CGT pour passer par une dizaine d’établissements de santé du Rhône.

Ce jeudi 9 juin, ce sont cette fois les syndicats SUD et CGT de l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, situé dans le 8e arrondissement de Lyon, qui appellent à un rassemblement pour dénoncer la fermeture prochaine de plusieurs unités de l’établissement faute de personnels. Selon eux, "la psychiatrie du Rhône est actuellement en pleine implosion".

Un rassemblement à partir de midi

Pour leur seul hôpital, "un service d’hospitalisation adulte ferme, cet été, faute de personnels. Une unité de géronto-psychiatrie également. Cela sans perspective assurée de réouverture en septembre" et "les personnels soignants des soins ambulatoires commencent à être rapatriés pour pallier les manques dans les services d’hospitalisation, ce qui va également réduire l’offre de soins et de prévention de crise dans la cité".

Un rassemblement est donc prévu ce jeudi à midi devant l’hôpital pour alerter sur cette situation.