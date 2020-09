Pollution : quelle qualité de l'air à Lyon pour ce premier week-end de septembre ?

La qualité de l'air est moyenne à Lyon ce vendredi. Elle devrait progressivement s'améliorer ce week-end. Grâce notamment au vent du nord.

" Vendredi 4 septembre, la qualité de l'air pourrait se dégrader sous l'effet d'un fort ensoleillement et de températures encore estivales. Cette hausse sera toutefois contenue par un net vent de sud", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce vendredi, le laboratoire prévoit un indice de 54, sur son échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise). Une qualité de l'air jugée moyenne à Lyon.

Une amélioration dimanche

"Samedi 5 et dimanche 6 septembre, le vent basculera en flux de nord et les températures vont baisser. Ces conditions conduiront à une baisse progressive des concentrations d'ozone et la qualité de l'air redeviendra bonne à moyenne", précise le laboratoire.

Samedi, l'indice programmé est de 51. Dimanche, l'indice prévu est meilleur, il se situera à 39.