Pollution : quelle qualité de l'air à Lyon ce week-end ?

En ce premier jour de confinement, la qualité de l'air est plutôt bonne à Lyon ce vendredi. Quid de ce week-end ?

"La qualité de l’air devrait rester bonne malgré une légère élévation des concentrations de particules fines sur le centre de la région (ce vendredi)", précise le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

A Lyon, l'indice ce vendredi est de 34 sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise) qualité de l'air.

Légère dégradation dimanche ?

Samedi et dimanche, l'indice devrait respectivement être de 41 et 46. "Samedi 31 octobre, la qualité de l’air devrait légèrement se dégrader en lien avec l’augmentation des concentrations de particules fines, en particulier sur le couloir rhodanien. Dimanche 1er novembre, cette dégradation se poursuit et la qualité de l’air pourrait être moyenne localement sur le bassin lyonnais et la vallée du Rhône", poursuit le laboratoire.