Pollution : la qualité de l’air bonne à Lyon tout le week-end ?

Après les canicules des mois de juin et juillet, Lyon respire depuis début août. Il fait plus frais, les orages grondent et la qualité de l’air, elle, est bien meilleure.

La qualité de l'air est jugée « bonne » à Lyon ce vendredi. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 34 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”). Après les canicules des mois de juin et juillet, Lyon respire depuis début août. Il fait plus frais, les orages grondent et la qualité de l’air, elle, est bien meilleure.

"Samedi 17 août, l’ensoleillement et les températures vont augmenter favorisant la formation d’ozone", explique cependant le laboratoire. Mais cela ne va pas durer : "Dimanche 18 août, l’arrivée de perturbations pluvio-orageuses devrait limiter la formation d’ozone sur une grande partie du territoire".

En effet, des orages pourraient éclater sur Lyon dès dimanche après-midi.