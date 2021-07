Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader à Lyon ces prochains jours

Moyenne, la qualité de l'air pourrait se dégrader ces prochains jours à Lyon. Avec des températures plus élevées et un ensoleillement plus franc, favorables à la formation d'ozone.

Quid de l'évolution de la qualité de l'air ces prochains jours à Lyon ? "Vendredi 2 juillet, des températures plus élevées et un ensoleillement plus franc seront favorables à la formation d’ozone. La qualité de l’air devrait être globalement dégradée, voire médiocre par endroits", explique le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

"Samedi 3 juillet, les conditions restent favorables à la pollution photochimique, et les émissions induites par les départs en vacances pourraient à nouveau dégrader la situation. La qualité de l’air restera globalement moyenne à médiocre en Auvergne Rhône Alpes", poursuit le laboratoire.