Pollution : la qualité de l'air n'est toujours pas bonne ce jeudi à Lyon

Dégradée depuis le début de la semaine, la qualité de l'air n'est toujours pas bonne ce jeudi à Lyon.

"Mercredi 15, le temps anticyclonique, froid et stable se maintient et restera donc favorable à une accumulation des polluants, en particulier les particules fines. La qualité de l’air sera donc toujours moyenne en dehors des zones urbanisées et dégradée à mauvaise pour celles-ci et au nord de l’Auvergne. Elle sera même très mauvaise, localement en vallée de l’Arve où une vigilance jaune est activée", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialisé dans la qualité de l'air.

Ce jeudi, le temps évolue peu et la qualité de l'air va rester dégradée. Idem pour vendredi.