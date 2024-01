Pour sa cinquième édition lyonnaise, le salon réunira 140 acteurs de la santé au naturel à la Cité internationale, autour de conférences et ateliers divers.

Le salon du bien-être et de la médecine douce revient à Lyon pendant trois jours, du 19 au 21 janvier, avant de s'installer à Paris et Marseille. Un évènement qui répond à une forte demande de la population. À cette occasion, des spécialistes de la médecine complémentaire, de la prévention santé ou du bien-être seront présents pour offrir leur accompagnement et leur soutien aux visiteurs.

Alimentation, stress, sommeil : un programme chargé

Au total, plus de 80 ateliers et conférences seront proposés aux 9 000 visiteurs attendus cette année. De nombreux thèmes sont abordés comme la digestion, la sophrologie, la psychologie et la spiritualité. Tant de sujets qui prennent aujourd'hui une place considérable dans les préoccupations des Français. Également, des stands permettront aux visiteurs de corriger leur posture, de mieux s'alimenter ou encore de comprendre leurs rêves.

Le salon est d'ailleurs organisé par SPAS, une société spécialisée dans les évènements liés au bio, au bien-être et au développement durable. L'objectif est ainsi d'apporter aux visiteurs un éclairage avisé sur la santé au naturel, grâce aux approches traditionnelles comme aux nouveautés. Parce que "prendre soin de soi est un style de vie", selon l'organisateur dans un communiqué. Selon SPAS, il s'agit d'une "stratégie préventive" afin d'éviter le stress et la fatigue mentale, émotionnelle ou physique.

Ainsi, le salon sera ouvert le vendredi et le samedi de 10 h à 18 h 30 et le dimanche de 10 h à 18 h. L'ensemble des informations et la billetterie gratuite sont disponibles sur le site de l'évènement.