Pollution : en légère amélioration, la qualité de l'air est moyenne à Lyon

La qualité de l'air est moyenne à Lyon ce vendredi 19 août. L'observatoire de la qualité de l'air observe une légère amélioration par rapport au reste de la semaine, notamment liée aux conditions météorologiques changeantes.

Légère amélioration à Lyon. La qualité de l'air est qualifiée de moyenne à Lyon et dans certains territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 19 août. Pour rappel, la veille, la qualité de l'air était dégradée sur l'ensemble de la région. Cette évolution de la situation est directement liée au changement météorologique de ces dernières heures. C'est en tout cas ce qu'explique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes : "vendredi 19, avec un vent de nord sensible et des températures en baisse, la formation d'ozone sera limitée. La qualité de l'air devrait continuer de s'améliorer, devenant majoritairement moyenne, dégradée au centre".

Une dégradation prévue dans le week-end

Le phénomène de qualité de l'air dégradée est globalement lié à la formation d'ozone, particulièrement fréquente sur le territoire en cas de forte chaleur. La situation pourrait donc vite se détériorer dans le week-end avec le retour des jours ensoleillés. "Samedi 20 août, avec le retour du soleil, la formation d'ozone pourrait reprendre légèrement. La qualité de l'air serait moyenne à dégradée", détaille l'observatoire de la qualité de l'air régional.

