Pollution de l’air à Lyon : le niveau information-recommandation activé 

Alors qu’un épisode de pollution de type combustion touche actuellement Lyon et le Rhône, le niveau information-recommandation a été activé par la préfecture du Rhône.

Depuis jeudi 26 décembre, un épisode de pollution atmosphérique de type combustion touche le département du Rhône ainsi que le Nord Isère. La préfecture du Rhône a donc décidé d’activer le niveau information-recommandation pour la métropole lyonnaise. Si aucune mesure contraignante n’est instaurée, plusieurs recommandations peuvent être mises en place.

Chauffage, transports…

La préfecture du Rhône recommande donc aux populations vulnérables de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux heures de pointe. Il leur est également conseiller de limiter leurs activités physiques aussi bien à l’extérieur qu’en intérieur. Afin que l’épisode de pollution s’achève le plus tôt possible, les Grands Lyonnais peuvent aussi arrêter d’utiliser les appareils de chauffage au bois d’appoint, de maîtriser la température de leur logement ainsi que de prendre les transports en commun ou de baisser leur vitesse de circulation.

Du côté des professionnels, les agriculteurs peuvent reporter l’écobuage ou pratiquer le broyage. Il est également conseiller de suspendre les opérations de brûlage à l’air libre de sous-produits agricoles. Les industriels peuvent, quant à eux, reporter leurs opérations émettrices de particules de protoxyde d’azote ou de poussière, ainsi que réduire l’utilisation des groupes électrogènes.

[#QualitéAir] 💨

Un épisode de #pollution de l'air est actuellement en cours dans le #Rhône et de la Métropole de #Lyon.



Le niveau information-recommandation est activé

👉 https://t.co/CnABx6rX0r



Les bons réflexes à adopter pour réduire ses émissions ⤵️ pic.twitter.com/hT8oXoz5Cn — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 26, 2024

Lire aussi : Comment se débarrasser de votre sapin de Noël dans la métropole de Lyon