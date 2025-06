Pollution à Lyon : une qualité de l'air très dégradée ce vendredi

La qualité de l'air à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise restera très dégradée ce vendredi 20 juin 2025.

On respire toujours très mal à Lyon et dans la métropole de Lyon. Ce vendredi 20 juin, la situation "se détériore encore avec des secteurs où l’ozone pourrait franchir le seuil d’information et de recommandation fixé à 180µg/m3" explique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Une vigilance jaune a d'ailleurs été activée sur le bassin lyonnais concernant la qualité de l'air. Les indices seront mauvais toute la journée avec des concentrations d'ozone et de multi-polluants dégradées.