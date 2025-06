Pollution à Lyon : une qualité de l'air globalement bonne ce mercredi

La qualité de l'air restera globalement bonne ce mercredi 4 juin à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole de Lyon et pour cela, les Lyonnaises et Lyonnais peuvent remercier la pluie et les orages. Des conditions météos qui devraient permettre de limiter la formation d'ozone, avec notamment des températures plus basses que la veille.

Ainsi, hormis autour des grands axes de circulation de l'agglomération lyonnaise, pour l'ensemble des marqueurs d'Atmo, la qualité de l'air restera moyenne. Seul la concentration en dioxyde de soufre est classé comme bonne par Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.