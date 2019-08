Pollution à Lyon : la qualité de l’air médiocre, ouf ça va s’améliorer

La qualité de l’air est médiocre à Lyon ce samedi. Mais avec un ciel plus perturbé dimanche, la formation d’ozone va clairement diminuer.

Lyon va respirer un mieux ces prochains jours. Depuis plusieurs jours, la qualité de l’air est médiocre à Lyon. Pour résumer, il fait beau, il faut chaud. Le ciel devrait être beaucoup plus perturbé à partir de ce samedi soir. Le Rhône est d’ailleurs placé en vigilance jaune orages ce samedi.

"Dimanche et lundi, la qualité de l’air devrait s’améliorer sensiblement sous l’effet d’un ciel plus perturbé, accompagné d’une nette baisse des températures. Les conditions nécessaires à la formation de l’ozone ne seront donc plus optimales" , analyse le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ainsi, l’indice est ce samedi de 61 "médiocre" pour la qualité de l’air à Lyon, sur une échelle allant de 0 "très bonne" à 100 "très mauvaise". Le laboratoire prévoit un indice de 35 dimanche et de 34 lundi. Des niveaux où la qualité de l’air est bonne.