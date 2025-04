Les demi-finales de Top 14 se joueront à guichets fermés à Lyon

Les All Blacks face au XV de France lors de leur match au Groupama Stadium 14 novembre 2017. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

Il n'y a plus de places en vente pour les demi-finales de Top 14 qui se dérouleront cette année à Lyon, au Groupama Stadium les 20 et 21 juin prochain.

Les demi-finales de Top 14 se dérouleront à guichets fermés, de même que la finale fin juin, qui sera précédée d'une cérémonie mise en scène par le danseur et chorégraphe Benjamin Millepied, a annoncé mardi le président de la Ligue nationale de rugby, Yann Roubert.

Les deux demi-finales, qui se dérouleront au Groupama Stadium de Lyon les 20 et 21 juin, sont à guichets fermés "depuis mi-janvier", a précisé le directeur général de la Ligue, Emmanuel Eschalier. La finale du Top 14, qui s'était tenue l'an passé au Vélodrome de Marseille en raison des Jeux olympiques, fera elle son retour au Stade de France à Saint-Denis, le 28 juin.

Elle devrait se dérouler dans la même enceinte l'année prochaine, si le changement de concessionnaire du Stade de France se déroule comme prévu : le groupe lyonnais GL Events est en négociation exclusive pour récupérer la concession à partir d'août.

Vinci Bouygues, le concessionnaire actuel mis hors course et qui exploite le stade depuis 1995, a saisi le tribunal administratif en référé, puis le Conseil d'Etat. "Si c'est bien le groupe GL Events, les conditions sont déterminées" avec une nouvelle finale au Stade de France en 2026, a précisé Roubert, ancien président du LOU Rugby dont GL Events est l'actionnaire majoritaire.

Une cérémonie avant la finale

"Les conditions sont convenues pour que sur les 30 ans qui viennent, il y ait 25 ou 26 finales qui se passent au Stade de France", a-t-il détaillé. "Il y aura peut-être quelques événements exceptionnels en dehors, mais le lieu des finales, c'est évidemment le Stade de France."

La finale de la saison en cours sera précédée d'une cérémonie mise en scène par le danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied, ancien directeur de la danse à la tête du ballet de l'Opéra de Paris, et qui réunira 250 participants. "Ce sera une belle première au Stade de France de voir ce spectacle qui mêlera danse contemporaine et rugby parce que les deux peuvent se mélanger", a déclaré Roubert.

Mais après le match, on restera dans le classique avec la traditionnelle remise du bouclier de Brennus aux vainqueurs.