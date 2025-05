Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée ce vendredi

La qualité de l'air restera dégradée ce vendredi 2 mai à Lyon et dans toute la métropole de Lyon.

Avec ces conditions estivales, la qualité de l'air à Lyon restera dégradée ce vendredi dans toute la métropole. Si les concentrations en ozone baisseront légèrement par rapport à la veille, grâce à la levée d'un vent du sud de plus en plus sensible, ce vent sera porteur de particules sahariennes qui devraient survoler la région d'ouest en est.

Des pluies chargées de poussières du Sahara pourraient tomber dans la nuit de vendredi à samedi. Cependant, l'impact sur la qualité de l'air de ces poussières du Sahara devrait être limité.