Le sable du Sahara de retour à Lyon : voici à quoi s'attendre

Dans la nuit de vendredi à samedi, des poussières sahariennes devraient survoler Lyon et la région lyonnaise. Avec de possibles pluies qui pourraient tomber.

Cela faisait un petit moment que Lyon n'y avait pas eu le droit. Ce vendredi soir, et alors que le temps est estival depuis plusieurs jours, avec des températures dignes d'un mois de juillet et qui atteindront encore les 28 degrés aujourd'hui, le vent du sud qui soufflera de plus en plus fort sur la région lyonnaise sera chargé de particules sahariennes.

Cette influence saharienne est précisément ce qui apporte à toute la France depuis le début de la semaine des températures exceptionnellement élevées pour la période. Et avant l'arrivée du vent froid d'origine polaire en fin de weekend, ce vendredi soir, des pluies pourraient tomber et déposer à Lyon du sable du Sahara.

Les voitures pourraient être recouvertes de sable demain matin au réveil puisque ce vent du sud porteur de particules sahariennes survolera la région d'ouest en est jusqu'en milieu de journée samedi.