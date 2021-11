Pollution : à Lyon, comment est la qualité de l'air en cette fin de semaine ?

Vue sur la colline de Fourviere et le vieux Lyon depuis les quais de Saône. @WilliamPham

Un vent de nord assez soutenu devrait participer à la bonne dispersion des polluants en cette fin de semaine à Lyon.

Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes analyse la qualité de l'air dans la région. "Jeudi 4 novembre, le temps sera plus frais avec des éclaircies et encore quelques averses surtout sur la partie ouest de la région. La formation d’ozone sera ainsi peu intense et la qualité de l’air pourrait être bonne à moyenne", explique le laboratoire.

"Vendredi 5 et samedi 6 novembre, le vent de nord sera plus soutenu ce qui devrait permettre une bonne dispersion des polluants. Dans la partie alpine où le vent sera moins présent, les particules PM2.5 pourraient augmenter un peu. La qualité de l’air pourrait être bonne à moyenne", poursuit le laboratoire.

