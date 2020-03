Pollution à Lyon : comment est la qualité de l'air cette semaine ?

C'est actuellement la 2e semaine des vacances scolaires à Lyon. Le ciel est aussi agité. Du coup, la qualité de l'air devrait être bonne toute la semaine à Lyon.

Lyon respire cette semaine. Le ciel est assez agité et Lyon s'est quelque peu vidé. Les écoliers sont en vacances. Ils reprennent le chemin de l'école le 9 mars prochain.

La qualité de l'air prévue à Lyon est bonne toute la semaine. Ce mardi, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 24 sur son échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise) qualité de l'air.

Une bonne qualité de l'air à Lyon toute la semaine

"Mardi 3 mars, un vent de nord et quelques pluies maintiendront une bonne qualité de l’air, précise le laboratoire. Mercredi 4 et jeudi 5 mars, peu d’évolution, les conditions atmosphériques resteront dispersives et donc favorables à une bonne qualité de l'air partout".

Mercredi, l'indice prévu est de 27. Il est de 23 jeudi.