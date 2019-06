Pollens : risque allergique élevé à Lyon et alentour

Le risque allergique d'exposition aux pollens s'annonce élevé cette semaine à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En plus de souffrir de la chaleur et de la pollution, les Lyonnais risquent de devoir faire un stock conséquent de paquets de mouchoirs cette semaine. Ce dimanche, le risque allergique d'exposition aux pollens est élevé à Lyon et sa périphérie d'après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, et vire même au rouge à Montluçon, dans l'Allier. Les pollens de graminées, de pins et d'urticacées risquent de déclencher des vagues de rhumes des foins jusqu'à la fin du mois de juin. Ils se dissémineront facilement avec les températures de plus en plus élevées à Lyon, et leur concentration risque également d'augmenter avec la vague de pollution.

Pour l'instant, aucune alerte concernant l'ambroisie n'a été émise par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. C'était justement la journée internationale de cette plante ce samedi, une bonne occasion pour rappeler qu'il ne faut pas hésiter à la signaler ici. Et à l'arracher dans son jardin.