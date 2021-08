La situation vaccinale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes se situe globalement autour de la moyenne nationale.

La campagne de vaccination poursuit son cours en Auvergne-Rhône-Alpes. La barre des 5 millions de personnes complètement vaccinées à été franchie le 22 août. Au 26 août, ce qui représente 64,5 % de la population d'Aura est complètement vaccinée. Ce chiffre s'élève à 71,5 % pour les personnes qui ont reçu au moins une dose.

L'Allier est le département avec la meilleure couverture vaccinale. Plus de 80 % de sa population a reçu au moins une dose de vaccin. À l'inverse, l'Ain est plutôt à la traîne comparé aux départements voisins mais aussi à la moyenne nationale. En France, 71,5 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, contre 59,4 % dans l'Ain. Le Rhône comptabilise le plus de personnes vaccinées, avec plus d'1,3 millions de primo-injections.

Retrouvez ci-dessous le point complet par départements.