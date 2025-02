Plus de 4 000 plants forestiers mis en terre pour créer une forêt urbaine à Chassieu

Une future forêt urbaine a été inaugurée à Chassieu mardi 4 février.

La Métropole de Lyon a a inauguré mardi 4 février une forêt urbaine à Chassieu. Sur 4 300 m2, 4 300 jeunes plants forestiers ont été mis en terre pour "créer une trame aéroréfrigérante dans l’Est lyonnais, afin de développer un climatiseur naturel tout en renforçant un corridor écologique sur le territoire".

"Cette plantation est la deuxième étape d’une végétalisation massive sur la commune de Chassieu. Ainsi, l’an dernier, une première plantation de 1,5 km de haies (3 000 arbres et arbustes) et d’arbres d’alignement (1 500 arbres et 2 000 arbustes) a été inaugurée sur la promenade du Biezin, permettant d’ombrager et d’apporter de la biodiversité autour d’un chemin piéton reliant le Groupama Stadium", indique la Métropole de Lyon.