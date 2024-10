Dans un communiqué, l'intersyndicale du groupe Bayer s'insurge d'une annonce de suppression de 400 postes au sein de l'entreprise.

L'intersyndicale du groupe Bayer France, représentée par la CFDT, la CGT et FO, indique "mener une action commune", dans un communiqué transmis ce lundi 21 septembre. Les syndicats dénoncent un futur Plan social économique (PSE), évoqué lors des comités centraux d'entreprises les 16 et 17 octobre derniers et qui provoquerait une suppression de 400 emplois. Pour rappel, le siège social du géant de la chimie et de la pharmacie est basé à Lyon.

"Dès son arrivée, le CEO Bayer a annoncé l’application d’un nouveau modèle d’entreprise visant à réduire la bureaucratie et alléger les hiérachies. Réaliser 2 milliards d’économies par an dès fin 2026 c’est le plan, mais les sacrifices tombent sur les épaules des salariés !" expliquent les représentants syndicaux.

"Tous les secteurs de l'entreprise sont touchés", poursuivent-ils. A savoir les usines de Villefrance-sur-Saône, Marle-sur-Serre et Trèbes, et le centre de recherche médication familiale de Gaillard. Toujours d'après les syndicats, ces annonces devraient "encore fortement" dégrader les conditions de travail des salariés.

