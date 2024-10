La compagnie aérienne islandaise Icelandair a dévoilé son classement des stations d'hiver les plus recherchées par les Lyonnais. Cette année, c'est Val d'Isère qui arrive en tête de liste.

Située dans les Alpes Françaises, à deux pas de la frontière italienne, la station de ski de Val d'Isère se place en pôle position des stations d'hiver les plus recherchées par les Lyonnais.

Attractive de par son mélange entre pistes exigeantes et hébergements luxueux, la station savoyarde permet d'allier vacances sportives, confort et activités après-ski. Complètent le podium, la station de Zermatt, en Suisse, et celle de Innsbruck, en Autriche. Parmi les critères les plus prisés pour des vacances au ski, la présence de snowpark et de pistes de ski de fond, permettant aux sportifs de diversifier leurs activités.

Ce classement a été effectué par la compagnie aérienne, à partir d'articles en ligne, de diverses ressources et de données de la plateforme TikTok, les réseaux sociaux étant des facteurs de plus en plus influents, sur les décisions de voyage.

