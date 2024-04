L’enquête publique portant sur la modification n°4 du plan local de l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) démarre ce mardi dans la métropole de Lyon. Elle porte notamment sur les périmètres délimités autour de 31 monuments historiques.

Ce mardi dans l’agglomération lyonnaise démarre l’enquête publique sur la modification n°4 du plan local de l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), portant notamment sur les "périmètres délimités aux abords des 31 monuments historiques", rapporte la Métropole de Lyon dans un communiqué publié ce mardi.

Une première concertation en 2023

Ayant pour objectif de "renforcer l’intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans l’aménagement du territoire", le PLU-H se divise en plusieurs axes : l’environnement, le logement, en renforçant son offre autour des secteurs les mieux desservis en transports en commun, ou l’économie. Une première version du plan avait été soumise a une concertation auprès des habitants et des professionnels de la Métropole entre le 24 avril et le 4 juin 2023, qui avait réuni "plus de 380 contributions et 357 réponses au questionnaire en ligne", affirme la Métropole de Lyon.

A lire aussi : Construire sans bétonner, la Métropole veut relever le défi

Suite à cette première concertation, "780 points territoriaux de modification ont été retenus, ainsi que 70 points de modifications du règlement", continue la collectivité. Parmi les points retenus, la poursuite de la préservation des zones naturelles et agricoles avec la protection de 81 hectares supplémentaires et de 34 hectares d’espaces boisés et végétalisés. L’urbanisme est également au cœur de ces modifications avec des projets de "nouveaux équipements publics, de logements et d’activités" comme l’urbanisation de 96 hectares de zones à urbaniser (zones AU), "dont 60 sont déjà urbanisés et à régénérer", précise toutefois la Métropole de Lyon. La protection patrimoniale sera également renforcée avec la construction de 60 bâtiments à préserver et "l’adaptation des périmètres de protection aux abords de 31 monuments historiques."

Jusqu’au 28 mai pour participer

Les habitants ont donc jusqu’au 28 mai prochain 16h00 pour déposer leurs observations et propositions sur ces nouvelles modifications auprès des registres d’enquête mis à disposition à l’Hôtel de Métropole et dans chaque mairie aux horaires d’ouverture. Un registre en ligne a également ouvert, mais les contributions peuvent également être envoyées par mail : mod4-pda-grandlyon@mail.registre-numerique.fr

A lire aussi : Urbanisme : le réveil de Villeurbanne