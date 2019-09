Piétonnisation à Lyon, quelle place pour les vélos, trottinettes, voitures

Ce samedi 28 septembre, la Presqu'île de Lyon sera en grande partie piétonne. Quelle sera la place des vélos, trottinettes, voitures ou bien encore motos et scooters dans le périmètre ?

Première journée de piétonnisation en Presqu'île de Lyon ce samedi 28 septembre, elle sera suivie par d'autres expérimentations du même genre les samedis 12 et 25 octobre (lire aussi : tout savoir sur la piétonnisation de la Presqu'île ce samedi).

Mais piétonnisation ne veut pas dire journée sans voiture. En réalité, de 11 heures à 20 heures, les piétons seront en réalité prioritaire sur tous les autres usagers de la route dans un périmètre allant du nord de la place Bellecour au bas des pentes. Les rues Grenette et Constantine seront ouvertes à la circulation dans le périmètre (voir carte ci-dessous) et plusieurs exceptions ont été décrétées. Les véhicules des services d’urgence, d’intervention, de secours et de services publics (Pompiers, Police, Samu, EDF…), les transports de fonds et les convois funéraires pourront circuler.

De même, d'autres véhicules comme les voitures, scooters ou motos auront le droit de rouler dans le périmètre à 5 km/h maximum et de stationner dans les rues visibles en rouge sur le plan ci-dessous :

Riverains habitants dans le secteur, sur présentation de la vignette de stationnement résidentiel secteur 7, et/ou justificatif de domicile. Le stationnement est autorisé dans les rues autorisées ou les parkings (voir plan),

Non-résidents disposant d’un garage, sur présentation d'une facture ou autre. Stationnement autorisé sur votre emplacement privé,

Personnes à mobilité réduite, sur présentation de la carte mobilité inclusion « Stationnement »,

Professionnels de santé (médecin, infirmière…), sur présentation du caducée ou de la carte professionnelle,

Livreur (marchandises, colis, repas), sur présentation du bon de livraison,

Artisans en intervention, sur présentation du carnet de commande,

Véhicule en auto-partage labélisé, sur présentation du label Auto-partage,

Taxis en activité avec leur véhicule de fonction,

VTC, sur présentation des 2 macarons officiels. Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de clients,

Clients des hôtels, sur présentation du bon de réservation - Voucher. Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de bagages.

Enfin, en ce qui concerne les cyclistes, ils pourront rouler au pas dans le périmètre tout en faisant attention aux piétons qui sont prioritaires. "Les modes doux sont les bienvenus, tout en restant dans un climat calme et serein", précise-t-on du côté de la métropole. Les trottinettes pourront également circuler dans la zone piétonne, mais là encore en optant pour une allure réduite.

Carte de la piétonnisation de la Presqu’île de Lyon by JustinB17 on Scribd