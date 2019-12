Pic de pollution : Lyon toujours en vigilance rouge

En raison d'une forte concentration de particules fines, la vigilance rouge est maintenue samedi à Lyon. La situation devrait s'améliorer dimanche.

Depuis jeudi 5 décembre, la qualité de l'air est globalement mauvaise dans le bassin lyonnais et la vallée du Rhône. Vendredi, la vigilance rouge était mise en place, activant l'ensemble des mesures sauf la circulation différenciée. La Fête des lumières et la grève impactant le réseau ferroviaire et les transports en commun, le préfet a estimé que les alternatives à la voiture n'étaient pas suffisantes pour mettre en place la circulation différenciée.

Cependant, les vitesses de circulation restent abaissées à 20 km/h sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur. Pour les axes sur lesquels la vitesse est limitée à 80 km/h, l’abaissement est porté à 70 km/h. Les mesures en vigueur concernant le BTP, le secteur agricole et industriel sont maintenues.

Une amélioration prévue dimanche

La qualité de l'air devrait s'améliorer d'ici la fin du week-end. Selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, la situation devrait s'améliorer dans la journée " des pluies modérées pourraient légèrement faire baisser les concentrations de particules fines, néanmoins la qualité de l’air devrait être encore médiocre à mauvaise sur l’axe rhodanien et la vallée de l’Arve". Demain, la qualité de l'air devrait s'améliorer dans l'ensemble de la région.