Pic de pollution à Lyon : la vigilance orange est maintenue

Un épisode de pollution aux particules fines est en cours depuis dimanche à Lyon et dans le Rhône. La qualité de l'air ne s'améliore pas ce mardi. Lyon est toujours en vigilance orange.

La circulation différenciée a été instaurée à Lyon, Villeurbanne et Caluire depuis ce mardi matin. En raison d'un épisode de pollution aux particules fines. Seuls les véhicules disposant d’une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 pourront circuler.

Nouvelle dégradation jeudi ?

"Mardi 24 octobre, le vent de sud devrait être plus présent à partir de la mi-journée mais le seuil d'information et recommandation devrait encore être atteint dans le bassin lyonnais Nord-Isère. La vigilance orange est maintenue pour ce bassin d'air. Mercredi 25 octobre, la situation devrait s'améliorer avec l'arrivée d'un fort vent de sud, le seuil d’information et recommandation ne devrait pas être franchi. Cependant, à partir de jeudi 26, la situation pourrait à nouveau se dégrader", indique ce mardi après-midi, dans un nouveau rapport, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

La vigilance est maintenue dans le bassin lyonnais nord-Isère.

