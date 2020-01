Suite à un pic de pollution aux particules fines à Lyon, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de mettre en place la circulation différenciée dès ce jeudi 23 janvier. Quels sont les véhicules concernés par l'interdiction de circuler ?

L'épisode aux particules fines s’aggrave à Lyon. Dans ce contexte, la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes a choisi de mettre en place la circulation différenciée ce jeudi 23 janvier.

Les véhicules avec une vignette Crit'Air 4 et 5, ou sans vignette n'auront pas le droit de circuler dans un périmètre comportant les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, à l'exception des voiries et itinéraires suivants : boulevard périphérique Nord, voie métropolitaine ex A7 (M7), autoroute A7, voie métropolitaine ex A6 (M6), tunnel sous Fourvière.

Des dérogations possibles

Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air zéro, 1, 2 et 3 auront le droit de rouler dans ce périmètre ce jeudi 23 janvier, sauf dérogation : "les véhicules des salariés dont les heures de prise et de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun (sous réserve d’une attestation journalière signée de l’employeur indiquant les horaires décalés)" ou "les voitures particulières transportant trois personnes au moins (covoiturage)".

Les conducteurs qui ne respecteraient pas l’interdiction risquent une amende de 68 euros pour les véhicules légers et 135 euros pour les poids lourds.

Des limitations de vitesse sont également mises en place. Ainsi sur les routes limitées à 130 km/h, les 110 kilomètres sont désormais en vigueur jusqu'à la fin du pic. Sur les routes à 110 km/h, il faudra respecter les 90 km/h, sur celles à 90 km/h, il faudra rouler à 70 km/h, enfin les axes à 80 km/h seront limités à 70 km/h.