Patrick Bruel à Lyon : deux dates à la Halle Tony Garnier

Patrick Bruel, chanteur aux dix albums revient sur le devant de la scène, et prépare deux dates lyonnaises, à la Halle Tony Garnier.

Acteur, joueur de poker, mais aussi et surtout chanteur, Patrick Bruel prépare une seconde date à la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il avait déjà prévu une date, le 30 juin 2019, mais le chanteur prévoit de revenir pour la fin de l’année. Une seconde date a été choisie, le 17 décembre 2019. Avec un nouveau spectacle et un nouvel album Ce soir on sort, Patrick Bruel promet de faire danser la halle Tony Garnier.