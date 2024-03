"Pas de moyens, pas de rentrée" : la colère monte dans les collèges

À Villeurbanne, les personnels du collège Les Iris seront mobilisés lundi 4 mars contre les coupes budgétaires sur l'éducation.

Le premier ministre Gabriel Attal a annoncé le 18 février vouloir faire des économies de dix milliards d'euros sur les dépenses de l'Etat, dont 692 millions pour l'éducation nationale. Une mesure très mal reçue par les personnels de l'enseignement, dans un contexte déjà tendu. En effet, une grève nationale des enseignants s'était tenue le 1er février contre la réforme du collège, notamment. Par la suite, plusieurs collèges de l'agglomération lyonnaise ont poursuivi le mouvement avec une grève tournante. C'est désormais au tour de l'établissement villeurbannais Les Iris de se mobiliser.

Lire aussi : Grève des enseignants : une semaine de mobilisation au collège Maria Casarès

262 heures de cours en moins

L'annonce des coupures budgétaires du gouvernement ajoute ainsi à la situation difficile des collèges. Pour les personnels mobilisés des Iris, ces mesures "injustes et injustifiables" sont "à rebours de l'intérêt commun". D'autant plus au regard des dernières mesures annoncées par le Premier ministre, dont "le choc des savoirs", un ensemble de mesures visant à élever le niveau de l'école. Le dispositif implique en effet la mise en place de groupes de niveaux en français et mathématiques. En conséquence, alors que les autres collèges gagneront 798 heures, les établissements classés REP et REP+ (éducation prioritaire) perdront 262 heures dans le Rhône.

Les personnels du collège des Iris pointent du doigt le "tri social des élèves" et un "déterminisme" les enfermant "dans une logique de niveau". Ils seront ainsi en grève lundi dès 7 h 45 pour défendre l'éducation prioritaire. Mais aussi pour demander plus de moyens et l'abandon de ces groupes de niveaux. Le collège des Iris invite également les parents d'élève et les autres établissement à rejoindre la mobilisation.

Lire aussi : Grève des enseignants à Lyon : "On ne ressent que du mépris"