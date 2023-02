Partir à la neige, avec des pneus adaptés, en toute sécurité 

Seul le marquage 3PMSF indique que le pneu est homologué pour rouler sur la neige et le verglas © Pixabay / Anviere

Moteurs ultra puissants, conduite assistée… les voitures d’aujourd’hui proposent des options toujours plus sophistiquées. Pourtant, en termes de sécurité, les technologies dernier cri ne remplaceront jamais un équipement tout simple mais primordial pour une conduite sûre et efficace : les pneus ! Ce sont eux, en effet, qui connectent votre véhicule à la route. À l’heure de partir aux sports d’hiver, voici une rapide mise au point sur la législation en vigueur, les points essentiels à connaître et nos conseils pour trouver et faire monter vos pneus au prix adéquat.



Nouvelle législation : des pneus hiver en région montagneuse



Depuis le 1er novembre 2021, une obligation d’équipement hivernal est entrée en vigueur pour tous les véhicules dans les régions montagneuses.

Ainsi, il est obligatoire d'équiper sa voiture de pneus hiver/quatre saisons ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 dans les zones concernées.

Cette loi montagne s’applique aux zones montagneuses de 48 départements. S’il parait évident de s’équiper avant de partir en stations de ski, d’autres communes plus proches sont aussi concernées, comme une quarantaine de communes dans notre Beaujolais voisin ! Une obligation à connaitre, pour sa sécurité avant tout mais aussi éviter une éventuelle amende.



Pneus : que faut-il savoir ?



Avant de commander vos pneus, quelques points essentiels sont à connaître. Tout d’abord, il est interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même véhicule. Vous pouvez mettre des pneus de types différents à l’avant et à l’arrière de votre voiture, mais jamais sur un même essieu.

Autre point important : la limite d'usure légale des pneus été est de 1,6 mm et la différence d'usure entre deux pneus situés sur un même essieu ne peut pas dépasser 5 millimètres. Ce sont les témoins d'usure qui aident à repérer la limite. Lorsque le niveau de la bande de roulement a atteint celui du témoin d'usure, la gomme est à 100 % usée. En moyenne vous devez changer les pneus de votre voiture tous les 40 000 à 50 000 kilomètres.



Comment lire un pneu ?

Chaque pneu est marqué sur son flanc d’une suite de chiffres et de lettres. À titre d’exemple : 205/55 R16 91 V : 205 correspond à la hauteur, 55 à la hauteur, R16 au diamètre, 91 à la charge et V à la vitesse. Ces quelques références en main, des comparateurs en ligne vont aideront à trouver les pneus adéquats à un prix compétitif et à les faire livrer au garage de votre choix.



© Pixabay / Alex Sidlinskiy

Pneus hiver ou quatre saisons ?

Faut-il investir dans des pneus hiver ou privilégier des pneus quatre saisons ? Si ces derniers sont prévus pour une utilisation toute l'année avec une température moyenne, la mention M+S indique des pneus adaptés pour l'hiver. Cependant, seul le marquage 3PMSF (pictogramme d'une montagne à trois sommets avec un flocon de neige) indique que le pneu est homologué pour rouler sur la neige et le verglas.

Enfin, avant de partir en voyage (que les routes soient enneigées ou non), n’oubliez pas de vérifier ou faire vérifier la pression de vos pneus !