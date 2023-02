Les véhicules classés Crit’air 3 et 4 interdits de circuler à Lyon ce lundi 

Seuls les véhicules classés Crit’air 0, 1 et 2 sont autorisés dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de la Métropole de Lyon ce lundi 13 février. Un pic de pollution est en cours depuis vendredi.

La qualité de l’air continuant de se dégrader à Lyon et dans la Métropole, principalement en raison des particules émises par le chauffage au bois des logements, la préfecture à décidé d’étendre ses mesures de restriction pour limiter la concentration de polluants dans l’air de l’agglomération. Les mesures de restrictions en vigueur depuis le vendredi 9 février et l’instauration du niveau 1 d’alerte sont étendues ce lundi 13 février dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.

Crit'air 0, 1 et 2 autorisés

La circulation différenciée est ainsi en vigueur depuis ce matin dans la ZFE. Seuls les véhicules possédant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) de classe 0, de classe 1 ou de classe 2 sont autorisés à circuler sur les trois communes. Les automobilistes roulant avec un véhicule Crit’air 3, 4 devront trouver un autre moyen de transport pour se rendre dans les trois villes situées au sein de la ZFE. Pour mémoire les Crit’air 5 y sont déjà interdits depuis le mois de septembre 2022.

Les accès aux parcs relais sont exclus du périmètre de restrictions afin de permettre aux automobilistes d’accéder au réseau de transports en commun. Vous pouvez également bénéficier d’une dérogation si vous transportez au moins trois personnes dans votre véhicule.

Le périmètre actuel de la ZFE dans la Métropole de Lyon.

À noter qu’un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est également instauré sur tous les axes routiers du département où la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h, pour tous véhicules à moteur. Les axes dont la vitesse est limitée à 80 km/h sont limités à 70 km/h.

Comment commander sa vignette ?

Si vous n'avez pas encore de vignette, vous pouvez commander votre vignette ici. Un récépissé vous sera immédiatement délivré et pourra être présenté en cas de contrôle. Attention, pour commander sa vignette, il y a un unique site Internet : https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu

Le prix de la vignette Crit'Air est de 3,62 euros, frais d'envoi inclus (3,11 euros hors frais d'envoi). Si un autre site propose ce tarif, méfiez-vous : il peut s'agir d'une escroquerie pour obtenir votre numéro de carte bleue et votre numéro d'immatriculation.