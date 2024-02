Panne électrique et grève, la circulation des TER perturbée à Lyon ce vendredi

Au mouvement de grève des contrôleurs en cours, vient s’ajouter une panne d’alimentation électrique à la gare de Lyon Perrache ce vendredi matin.

Le trafic des TER est fortement perturbé ce vendredi matin à Lyon. Selon des informations communiquées par la SNCF, depuis 7 heures environ une panne d’alimentation électrique à la gare de Lyon Perrache perturbe le trafic. "Plusieurs trains sont détournés et ne desservent pas la gare de Lyon Vaise", prévient la compagnie ferroviaire.

À cela s’ajoutent les perturbations liées à la grève des contrôleurs qui a débuté jeudi soir et qui se poursuivra jusqu’à 8 heures lundi matin. Au départ ou à l’arrivée de Lyon, 10 lignes sont affectées ce vendredi.

Les lignes impactées par les perturbations sont les suivantes :

Ligne 03 : Saint-Gervais / Evian / Genève - Bellegarde - Lyon

Ligne 04 : Annecy / Aix - Lyon

Ligne 05 : (Marseille) - Avignon + Valence - Lyon

Ligne 06 : Clermont-Ferrand - Vichy - Roanne - Lozanne - Lyon

Ligne 20 : (Paray-le-Monial) - Lamure - Lozanne - Lyon

Ligne 24 : (Dijon) - Mâcon - Lyon

Ligne 31 : (Morez) - Saint-Claude - Oyonnax - Bourg-en-Bresse - (Lyon)

Ligne 32 : Bourg-en-Bresse - Lyon

Ligne 35 : (Chambéry) - Culoz - Ambérieu - Lyon

Ligne 53 : Modane - Chambéry - (Lyon)

Les perturbations TER dévoilées chaque jour à 17 h

Pour connaître les perturbations des prochains jours, la SNCF invite les usagers à vérifier la circulation de leurs trains et de leurs correspondances la veille dès 17 heures sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes ou sur l’application SNCF Connect. À noter qu’en plus des perturbations sur les TER, seul un TGV Inoui et Ouigo sur deux circulera de vendredi à dimanche en France.

La direction de la SNCF a assuré qu’elle prévoyait un "dédommagement exceptionnel" pour tous les voyageurs qui verront leur train supprimé. Un code sera envoyé "automatiquement" et "sous un mois" aux personnes concernées pour qu’elles puissent faire leur prochain voyage à -50%.