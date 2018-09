Panne d'affichage à la gare Lyon Part-Dieu

Ce mercredi matin, les usagers de la gare Lyon Part-Dieu ont eu la surprise de découvrir des panneaux d'affichage hors service.

Coupure de courant, panne informatique, on ignore encore les raisons de la panne qui touche la gare Lyon Part-Dieu depuis 7 heures ce mercredi 5 septembre. Les panneaux d'affichage sont tous hors service, des bornes d'achat ne fonctionnent plus et le personnel de la SNCF revient à cette bonne vieille méthode d'annoncer les voies des trains à la voix. Des TER sont également supprimés sur la ligne Ambérieu - Lyon - Saint-Étienne. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs se sont amusés de la situation, n'hésitant pas à poster des photos de la gare touchée par la panne. En ces temps où l'on parle de plus en plus de l'homme remplacé par la machine, heureusement qu'il y avait des agents en gare de Lyon Part-Dieu ce mercredi matin pour aider les voyageurs.

🚦#TraficTERAURA 7h : l’affichage en gare de Lyon Part-Dieu ne fonctionne pas actuellement, nous vous invitons à être à l’écoute des annonces. Deux suppressions sur la ligne Ambérieu<=>St-Étienne. À votre disposition. pic.twitter.com/pC2o9I70gW — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) 5 septembre 2018