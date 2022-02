Ouverture d’une information judiciaire après l’agression de Mila à Lyon

En réponse à une agression dénoncée par une jeune femme de 18 ans, survenue le 19 février sur les quais du Rhône, le parquet de Lyon a annoncé ce mardi 22 février l’ouverture d’une information judiciaire pour agression sexuelle, vol en réunion et outrages sexistes. L’un des agresseurs présumés de Mila, la victime, a été arrêté et un second est recherché.

Régulièrement harcelée sur les réseaux sociaux depuis la publication en janvier 2020 d’une vidéo polémique sur l'islam, Mila, une jeune femme de 18 ans originaire de Villefontaine, en Isère, a cette fois été victime d’une agression physique sur les quais du Rhône à Lyon. Dans plusieurs extraits vidéo postés sur les réseaux sociaux, elle filme et revient sur son agression après des menaces à caractère sexuel auxquelles elle a répondu par des insultes, estimant que ce n'était pas à elle de baisser les yeux et de changer de trottoirs.

Agression sexuelle, vol en réunion et outrages sexistes

L’une de ces vidéos la montre notamment en train d’être prise à partie physiquement par deux hommes, qui tentent de lui arracher son téléphone. Elle accuse par ailleurs l’un d’eux d’avoir frotté son sexe contre elle. La plainte qu’elle a déposé à l’issue de cette agression a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire "des chefs d’agression sexuelle, vol en réunion et outrages sexistes" par le parquet de Lyon ce mardi 22 février.

Un premier suspect interpellé dimanche et initialement placé en garde à vue doit être déféré ce mardi devant le parquet, qui doit requérir son "placement en détention provisoire". Dans le même temps, les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier et arrêter un deuxième mis en cause.

