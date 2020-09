A partir de lundi, une voie de covoiturage nommée VR2+ ouvrira sur l'autoroute A48 dans le sens Grenoble-Lyon. De quoi limiter les bouchons matinaux.

Dès lundi 28 septembre, une voie de covoiturage sera mise en place sur la voie de gauche de l’autoroute A48 dans le sens Lyon-Grenoble, après le péage de Voreppe.

Ce dispositif expérimental a pour but de désengorger le trafic et de limiter les bouchons matinaux. Cette voie ne sera activée par le Centre d’Exploitation de Sécurité et d’Assistance Routière d'AREA que lorsque que le trafic est congestionné. La mise en place de ce dispositif sera signalée par un panneau avant et après le péage ainsi que sur les bretelles d'autoroute, représentant un losange lumineux blanc.

Une voie de covoiturage, pour qui ?

Cette nouvelle voie concerne principalement les véhicules transportant au minimum deux passagers, y compris le conducteur, avec une exception pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, comme le précise France 3.

Également concernés, les véhicules à très faibles émissions (quel que soit le nombre d’occupants), les taxis, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les dépanneurs agréés pour les opérations de remorquage et intervention. Si vous empruntez cette voie, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h.

Attention à ne pas emprunter cette voie, sans y être autorisé. En application du code de la route, tout véhicule non autorisé s'expose à une contravention de 135 €.