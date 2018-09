Où et quand sera distribué le Petit Paumé 2019 ?

Le Petit Paumé arrive bientôt dans les rues lyonnaises. Rebaptisée cette année, la Petite Paumée, cette nouvelle édition 2019 sera distribuée lors de plusieurs événements.

Cette année, ne l'appelez plus Petit Paumé, mais Petite Paumée ! Les femmes sont à l'honneur de cette édition 2019 et pour lutter contre les clichés sexistes, le célèbre guide concocté par les étudiants de l'EM Lyon change de nom. Ainsi cette cinquantième édition sera distribuée dans plusieurs lieux du 13 octobre au 17 novembre 2018. Dès lors, où trouver le guide ?

Le 13 octobre, 100 000 exemplaires seront distribués place Bellecour lors d'un grand lancement accompagné d'un spectacle de Pokemon Crew et d'un concert de Charlie and the Soap. Ensuite, la Petite Paumée fera sa nuit du 18 au 19 octobre au Petit Salon. Le 20 octobre, place au lancement à Villeurbanne, suivi le 27 octobre d'une distribution place Louis Pradel. Enfin, le 10 novembre, ce sera au tour du quartier Monplaisir, puis le 17 novembre de la Croix-Rousse.