Comme le reste de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne devrait pas être épargnée par les orages cette semaine. Le Rhône, ainsi que tous les départements du territoire, sont placés en vigilance jaune orages tout au long de la journée.

Des orages sont attendus à Lyon ce mercredi 17 août, mais aussi tout au long de la semaine. Météo France a placé tous les départements de la région, dont le Rhône, en alerte jaune orages tout au long de la journée et jusqu'à jeudi 19 août 6 heures du matin minimum. Un appel à la prudence qui doit pousser touristes et habitants lyonnais à la plus grande vigilance.

Les premiers grondements d'orages devraient débuter aux alentours de 16 heures ce mercredi entre Rhône et Saône.