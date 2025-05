Orages : plus de 2000 impacts de foudre dans la région dimanche

Plus de 2000 impacts de foudre ont été recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 4 mai 2025.

Ce fut une journée très active dans le ciel de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors qu'un front orageux a traversé une bonne partie de la région, Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, a recensé pas moins de 2068 décharges de foudre ces dernières 24h dans la région.

Dans le détail, l'observatoire a noté 878 impacts de foudre dans l'ancienne région Auvergne et 1190 en Rhône-Alpes, principalement dans le Rhône et l'Isère, entre midi et 16h.

En Auvergne, les orages ont été les plus actifs en fin de journée, de 16h à 20h.