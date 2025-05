Battu par Lens, l'OL voit la Ligue des champions s'éloigner

L’attaquant de l’OL, Georges Mikautadze. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

C'est la mauvaise opération de cette 32e journée de Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais s'est incliné 2-1, sur sa pelouse du Groupama Stadium face au RC Lens. Une défaite qui laissent les Lyonnais, septièmes, à trois points de la quatrième place.

Lyon s'est incliné 2-1 face à Lens dimanche à domicile lors de la 32e journée de Ligue et perd du terrain dans la lutte pour la Ligue des champions. L'OL est désormais 7e à quatre longueurs de Monaco (2e) où il ira jouer le 10 mai, avec l'obligation de gagner, à quatre points de Marseille (3e) qui affronte Lille (6e) ce dimanche soir et trois de Nice (4e) et Strasbourg (5e).

De son côté, Lens, qui a bien réagi après la déroute enregistrée à domicile face à Auxerre (4-0), reste 8e mais ne peut plus lutter pour l'Europe. Malgré tout, les Artésiens ont été des adversaires plus coriaces que les Rennais le 26 avril, battus 4-1 au Groupama Stadium.

L'OL une nouvelle fois trahi par sa défense

Après avoir ouvert la marque par Goduine Koyalipou dès la 21e minute, à la réception d'un corner qu'il avait lui même obtenu après un tir détourné difficilement par le gardien Lucas Perri (20), les Lensois ont évolué avec un bloc bas que Lyon n'a jamais su gérer.

En fin de partie, Georges Mikautadze a néanmoins arraché l'égalisation en reprenant de la tête un long centre délivré de la droite par Clinton Mata (79e) mais Lens a inscrit un second but par Anass Zaroury, entré en jeu à la 70e minute qui, sans être attaqué par la défense rhodanienne, a eu tout le loisir de placer un formidable tir dans la lucarne de Perri (2-1, 85e).

Pour s'en sortir, l'OL n'a pas assez utilisé la largeur du terrain pour déborder la bonne organisation défensive de son adversaire malgré des occasions signées Rayan Cherki (13, 15, 35) sur lesquelles le gardien australien Mathew Ryan s'est interposé.

Dix buts encaissés en quatre matches

Celui-ci a été aussi sauvé par Facundo Medina devant Corentin Tolisso (75e). Côté lyonnais, une reprise de la tête d'Ainsley Maitland-Niles et un tir de Nicolas Tagliafico sont passés de peu à côté (31e, 45e). Globalement, l'Olympique lyonnais a beaucoup dominé et mais a très peu cadré (4/18 tirs) multipliant également les mauvais choix à l'approche de la zone de décision.

Handicapé par l'absence pour cause de suspension d'Alexandre Lacazette (28 matches en Ligue 1, 13 buts), Lyon avait peu, voire pas, de solutions de rechange au niveau offensif à proposer pour offrir de nouvelles alternatives ou apporter du sang neuf. L'encadrement lyonnais a même été contraint de faire rentrer le jeune Alejandro Rodrigues (17 ans), du centre de formation, sans réussite.

Toutefois, si l'OL a failli au plan offensif, l'équipe de Paulo Fonseca a concédé face à Lens son dixième but sur ses quatre derniers matches officiels alors que la défense était un axe prioritaire du technicien portugais à son arrivée.

Ce dernier risque d'être de nouveau sous le feu des critiques. Avec Fonseca sur le banc (ou en tribunes), Lyon a perdu quatre de ses six matches contre les équipes du Top 6 actuel en Ligue 1 pour seulement deux victoires. Une statistique qui affaiblit les chances de voir les Rhodaniens monter sur le podium.