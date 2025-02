Orages en Auvergne-Rhône-Alpes : 480 impacts de foudre recensés

Plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes avaient été placés en vigilance orages mardi 25 février. Sur la journée, 480 décharges de foudre ont été recensés en Rhône-Alpes.

Les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes avaient été prévenus. Ce mardi 25 février, plusieurs départements, comme le Rhône ou l'Ain, avait été placés en vigilance orages. Au lendemain d'une vigilance qui a pris fin dans la soirée, Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents, recense 480 impacts de foudre dans la région ces dernières 24h.

Des impacts qui se concentre sur l'ancienne région Rhône-Alpes et principalement entre l'Ain, l'Isère et la Savoie. Des la foudre qui a touché ces territoires principalement entre midi et 16h mardi après-midi.

Ce mercredi 26 février, la vigilance orages n'est plus en vigueur dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.