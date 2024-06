Onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

Le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal ont été placés en vigilance jaune pour un risque d'orages.

Comme c'est souvent le cas l'été, quand la chaleur s'installe, elle est souvent associée à des orages, qui peuvent parfois être violents. Ce mardi, Météo France a ainsi placé 11 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour un risque d'orages.

Le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont concernés par cette vigilance qui débutera à midi et et poursuivra jusqu'à demain matin.

A Lyon, des orages localement forts pourraient éclater en fin de journée.