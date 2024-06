Un temps chaud et lumineux ce mardi à Lyon

Il fera jusqu'à 29 degrés ce mardi à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise sous un soleil franc toute la journée.

La douceur et le soleil sont encore bien présents ce mardi dans le ciel lyonnais. Cette deuxième journée de la semaine s'annonce lumineuse et plus chaude que la veille. Si quelques nuages seront présents dans le ciel, le soleil se fera une bonne place toute la journée.

Côté température, il fait 16 degrés ce mardi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 29 au cœur de l'après-midi, soit 2 degrés de plus que les normales de saison.

En soirée des orages pourraient éclater amenant, localement, de fortes pluies. Des orages qui seront présents également mercredi dans le ciel lyonnais.